元HKT48の村重杏奈さんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。まつ毛の上に綿棒を乗せた「姫ギャル時代」の写真を公開しました。【写真】村重杏奈の“姫ギャル時代”「ギャル時代も可愛いなー」村重さんは「ちょー懐かしい姫ギャル時代」とつづり、1枚の写真を投稿。カールヘアにピンクのリボンを着け、まつ毛の上に綿棒を何本も乗せたショットです。まつ毛の力強さがよく分かります。コメントでは「ギャル時代も可愛いなー」