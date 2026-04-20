グラビアアイドル・山田あい20日までに、自身のインスタグラムを更新し。21日に発売される週刊誌「SPA!」に登場することを報告した。 【写真】まじではち切れそう！「半端なく凄まじい」姿も 「4/21げっとの準備してね♥♥」とつづった山田は「写真は前回のオフショット」をアップ。舌ペロのペコちゃんポーズや自撮り風のキュートの写真にファンも思わずキュン。「可愛い過ぎる」「半端なく凄まじい」