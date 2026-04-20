image: generated at Flow レコードやカセットテープをはじめ、Bluetoothイヤホン花盛りの昨今、バッテリー持ちとは無縁で音質も良い有線イヤホンの魅力も再発見されています。ノスタルジックなオーディオは一過性のブームか、それとも回帰するのか…そんな消費者たちの心は、かつて大流行したガジェットに向けられているようです。そう、iPod。クリックホイール、イヤフォンジャック、懐か