厚生労働省は各自治体からの情報収集などのため、災害情報連絡室を設置しました。【映像】地震＆津波の最新情報現時点で災害派遣医療チーム「DMAT」の派遣要請は入っていないということです。また、北海道、青森、岩手、宮城、福島の各医療機関の情報を重点的に収集していますが、断水や停電などの被害は報告されていないということです。（ANNニュース）