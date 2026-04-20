志布志港で20日あさ、トレーラーが海に転落し、近くで浮いていた男性が死亡しました。警察が、亡くなった男性はトレーラーの運転手の可能性もあるとみて調べています。 警察や消防によりますと、20日午前7時ごろ、志布志港にいた作業員から「トレーラーが海に転落した」と110番通報がありました。 海には宮崎県串間市の会社員・今徳高志さん(65)がうつぶせで浮いていて、病院に搬送されま