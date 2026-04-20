JR東日本によりますと、青森で震度5強を観測した地震の影響で、東北新幹線で一時的な停電が発生し、午後5時30分現在、東京と新青森の間で運転を見合わせています。午後5時16分に送電を再開し、停電は解消されましたが、運転再開のめどは立っていないということです。