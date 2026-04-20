子ザルのパンチ （C）ORICON NewS inc.

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　“パンチくん”ことニホンザルパンチが世界中で話題になっている千葉県市川市動植物園が20日、公式Xを更新。新たな子ザルが誕生したことを報告した。

【写真】「パンチくんお兄ちゃんだー笑」市川市動植物園に生まれたかわいい子ザル

　投稿では「【速報】」と書き出し、「サル山に新しい命が誕生しました！本日朝、ニホンザル担当飼育員が出産を確認しました。赤ちゃん、しっかりと母ザルのお腹につかまっています！」と公表した。

　続けて「今後改めて情報発信します」とし、「なおサル山ご観覧の際は、母子のストレスに配慮し、これまで以上にお静かにお願いします」と呼び掛けた。

　写真では親ザルから、ひょっこり顔を出す子ザルの姿も確認された。

　この“速報”には「パンチくんお兄ちゃんだー笑」「パンチくんに似てない？」などのコメントが寄せられている。