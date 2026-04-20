“パンチくん”人気の市川市動植物園、新たな子ザルが誕生 「パンチくんお兄ちゃんだー笑」「パンチくんに似てない？」園はお願いも
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が20日、公式Xを更新。新たな子ザルが誕生したことを報告した。
【写真】「パンチくんお兄ちゃんだー笑」市川市動植物園に生まれたかわいい子ザル
投稿では「【速報】」と書き出し、「サル山に新しい命が誕生しました！本日朝、ニホンザル担当飼育員が出産を確認しました。赤ちゃん、しっかりと母ザルのお腹につかまっています！」と公表した。
続けて「今後改めて情報発信します」とし、「なおサル山ご観覧の際は、母子のストレスに配慮し、これまで以上にお静かにお願いします」と呼び掛けた。
写真では親ザルから、ひょっこり顔を出す子ザルの姿も確認された。
この“速報”には「パンチくんお兄ちゃんだー笑」「パンチくんに似てない？」などのコメントが寄せられている。
【写真】「パンチくんお兄ちゃんだー笑」市川市動植物園に生まれたかわいい子ザル
投稿では「【速報】」と書き出し、「サル山に新しい命が誕生しました！本日朝、ニホンザル担当飼育員が出産を確認しました。赤ちゃん、しっかりと母ザルのお腹につかまっています！」と公表した。
続けて「今後改めて情報発信します」とし、「なおサル山ご観覧の際は、母子のストレスに配慮し、これまで以上にお静かにお願いします」と呼び掛けた。
写真では親ザルから、ひょっこり顔を出す子ザルの姿も確認された。
この“速報”には「パンチくんお兄ちゃんだー笑」「パンチくんに似てない？」などのコメントが寄せられている。