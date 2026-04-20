面倒なヘリ輸送が大幅に減る？アメリカ海兵隊は2026年4月14日、TRV-150C戦術補給無人航空機システムの艦上試験を実施したと発表しました。【画像】遠隔操作でかなり楽に？ 輸送の実証試験の様子この取り組みは、艦隊行動を取っている艦上での物資輸送や補給を円滑にするために、輸送用のドローンを活用しようというものです。具体的には、これまで、航行中艦艇同士の物資輸送はヘリコプターで行っていましたが、その一部を輸