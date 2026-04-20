岡山県警は自宅で女性にわいせつな行為をしたとして県警本部の男性警視（50代）をきょう（20日）付で免職の懲戒処分としました。 県警によりますと、男性警視は、おととし（2024年）5月、自宅で女性の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたということです。今月（4月）9日、岡山地裁は、男性警視に対し懲役2年の判決を言い渡していて、男性は判決を不服として即日控訴しています。また、男性警視は既婚者にもかかわらず別の女性