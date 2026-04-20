落語家・立川志らく（62）が20日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。京都男児遺棄事件に関するワイドショーの報道について言及した。志らくは「まだ死体を遺棄したってことしか分かっていないから、それ以上のことはあくまでも想像だけだからあまり言うわけにいかないんだけれども」とした上で「どういう気持ちでこういうことをやっていたのかとか、要は第2、第3のこういう事件を起こさない