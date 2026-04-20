ＲＮＡ量は平均４分の１まで減少新型コロナウイルス患者が、喉の炎症などを抑える医療用トローチをなめると、唾液中のウイルス量が一時的に低下する可能性があると、北海道大歯学研究院の樋田京子教授（血管生物分子病理学）らの研究グループが発表した。効果的な感染防止策につながることが期待される。新型コロナウイルスは、口腔（こうくう）内の粘膜や唾液腺の上皮細胞で増殖し、せきやくしゃみなどの飛沫（ひまつ）が周囲