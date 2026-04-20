日本は“頭脳”と“心臓”の一部を担当アメリカの大手防衛関連企業であるノースロップ・グラマンは2026年4月15日、極超音速ミサイルの脅威に対応するための迎撃システム「滑空段階迎撃ミサイル（GPI：Glide Phase Interceptor）」の開発を加速していると発表しました。2028年までに予備設計審査（PDR：Preliminary Design Review）の完了を目指します。【これが切り札です】日米共同開発のGPI その全体像を見るGPIは、音速の5