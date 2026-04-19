話題が尽きない【マクドナルド】の「ハッピーセット®」。おもちゃは、可愛らしさだけでなく、想像力や表現力を育む工夫もたっぷりで、大人も思わず“なるほど！”と感じる仕掛けが満載です。今回は、4月10日にスタートした「サンリオキャラクター」のおもちゃをご紹介。ぜひ、見て・触れて・遊んで楽しんで！ 子どもも大喜び！ 癒し力も遊び心も満載 8種類とひみつのおもちゃを合わせた全9種類の