《新作》待ってたーーーッッ！！【マクドナルド】飾って愛でたくなる可愛さッ♡「ハッピーセット」

話題が尽きない【マクドナルド】の「ハッピーセット®」。おもちゃは、可愛らしさだけでなく、想像力や表現力を育む工夫もたっぷりで、大人も思わず“なるほど！”と感じる仕掛けが満載です。今回は、4月10日にスタートした「サンリオキャラクター」のおもちゃをご紹介。ぜひ、見て・触れて・遊んで楽しんで！

子どもも大喜び！ 癒し力も遊び心も満載

8種類とひみつのおもちゃを合わせた全9種類の中から、@ftn_picsレポーターHaruさんがGETしたのは「ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア」。その名の通りおしりが動く設計で、キュートな姿に「飾って愛でたくなる可愛さ」と感想を投稿しています。底面にはローラーがあり、粘土の上を転がせば、足跡が残る仕掛け付き！ 1個でいろいろな楽しみ方ができるのも嬉しいポイント。

どっちが好き？ クルー制服 or バカンススタイル

キティちゃんのフィギアと2種類のシールがセットになった「ハローキティ きせかえフィギュア」。シールは特別感あふれる【マクドナルド】クルーの制服と、ワンピースとサングラスなどのバカンススタイル。ハートやリボンのシールもたくさんあるので、自分らしくアレンジもできそう。

おもちゃに目がいきがちですが、「ハッピーセット®」は、メインもサイドメニューも選べる種類が豊富で、軽めのランチや小腹満たしにおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N