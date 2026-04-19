go!go!vanillasが、新曲「フォーリン」を5月13日にリリースすることが決定した。発表が行なわれたのは、現在開催中の＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞のTOYOTA ARENA公演にて。あわせて公開されたジャケットはTakumi Otaが手掛け、雫が落ちる一瞬を切り取った一枚となっている。▲「フォーリン」ジャケットまた、リリース決定に伴いプレアドキャンペーンの開催も決定した。「フォーリン」をPre-add/Pre-saveしていただいた方全員