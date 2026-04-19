◇NBAプレーオフ1回戦・第1戦レイカーズーロケッツ（2026年4月18日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が18日（日本時間19日）、西プレーオフ（PO）1回戦第1戦の本拠地ロケッツ戦に先発出場。前半から得意の3Pシュートを決めるなど7得点で攻守に貢献した。チームは50ー48と2点リードで前半を折り返した。レイカーズはレギュラーシーズン最終戦でジャズと対戦。八村が22得点10リバウンドの今季初と