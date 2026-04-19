苦戦続きだった14番人気ハグが3着に食い込み、復調の兆しを見せた。五分のスタートから道中は勝ち馬をマークする形で進めると、最後までしぶとく脚を使って見せ場十分。高杉は「今までなかなか力を見せられなかったけど、今回は自分から動いて行けたし、これからもう少しやれるところを見せていけたらと思います」と胸を張った。