【モデルプレス＝2026/04/18】櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにて4月18日、15th Single「Lonesome rabbit／What's “KAZOKU”？」（6月11日リリース）より「What’s “KAZOKU”？」のフォーメーションが発表され、森田ひかるがセンターを務めることがわかった。【写真】櫻坂46人気メンバー、ステージ上で号泣◆櫻坂46新シングル、森田ひかるがセンターに本作は、坂道グループとして“初”となる両A面シングル。センターは森田が