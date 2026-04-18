きょう午後、函館につづき札幌や帯広でも桜の開花が発表されました。桜前線は記録的な早さで北上しています。きょう午後3時半ごろ、札幌管区気象台の職員が札幌市中央区にある標本木・ソメイヨシノに基準となる5輪以上の花を確認し、桜の開花を発表しました。平年より13日早く、観測史上2番目に早い開花です。また、きょうは帯広測候所でも、標本木・エゾヤマザクラの開花が発表されました。こちらは観測史上最も早い開花だという