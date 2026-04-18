AI時代に求められる管理職のあり方は何か。元Googleの人材開発責任者で起業家のピョートル・フェリクス・グジバチさんは「目標に対して『これをやろう』と一方的に指示するだけでは部下は育たない。人を統制することに主眼を置いた時代は、すでに終わりを迎えつつある」という――。※本稿は、ピョートル・フェリクス・グジバチ『世界の一流は「部下」に何を教えているのか』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集した