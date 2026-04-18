兵庫県神戸市の「こうべアグリパーク（旧農業公園・神戸ワイナリー）」で、2026年4月18日（土）から5月17日（日）まで、約100万輪のネモフィラが丘を埋め尽くす「ネモフィラの丘2026」を開催します。注目は、イベント史上初となる「ナイター営業」の実施です。金・土・祝前日およびGW期間中、ライトアップされた幻想的な“夜の青”が、神戸の新たな夜間観光の目玉として登場します。地下鉄西神・山手線の西神中央駅からは期間限定