歌手のAI(44)が17日、自身のインスタグラムを更新。五輪メダリストとの共演に、感激したことを伝えた。AIは17日放送のTBS系「それSnowManにやらせて下さい3時間SP」に出演しており、「番組見てくれた皆様ありがとうございました！！なんといきなりノリさんから連絡がありまして急遽それスノに出ることにっw」と、「とんねるず」木梨憲武の声かけで番組出演が実現したと明かした。続けて、「Snow Manの皆さんも久々会えて