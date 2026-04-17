金沢の街に音楽があふれます。17日にテレビ金沢を訪れたのは、ゴールデンウィーク恒例の音楽イベント「ガルガンチュア音楽祭」の関係者たち。ことしは、アンケートで選ばれた10人の作曲家による作品を中心としたプログラム170公演が行われます。ガルガンチュア音楽祭実行委員会業務執行委員・表 正人 さん：「1位がベートーヴェン、2位モーツァルト、このような結果になりました。こういう形