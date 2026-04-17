高校生が開発した新しいSNSが大きな注目を集めています。【写真】高校生が開発したSNS、日々ユーザー数が増えています「新SNS『Karotter』をリリースします Twitterのような機能、デザインをベースにInstagramやDiscordにある機能も取り入れたSNSです ぜひ使ってみてください！」とX上で話題のSNS「Karotter」を紹介したのはかろんさん。関東総合通信局に電気通信事業の届出を提出し、機能面でも法律面でも本格稼働を始めているKar