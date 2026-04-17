運輸大臣などを務めた元衆議院議員の藤井孝男さんが死去しました。83歳でした。 藤井さんは岐阜県白川町出身で、1981年の参議院議員補欠選挙で自民党から出馬し、初当選。 参議院議員を4期、衆議院議員を5期務め、大蔵政務次官や運輸大臣などを歴任したほか、自民党岐阜県連の会長なども務めました。 2017年の衆院選比例東海ブロックで落選し、政界を引退していました。 藤井さんは4月13日に東京都内の自宅で急