新型「フリード」まもなく登場か!?ホンダのコンパクトミニバン「フリード」が、今あらためて注目を集めています。2024年6月に3代目へとフルモデルチェンジを果たした現行モデルは、洗練された「エアー」とアクティブな「クロスター」という2つの個性が用意され、ライフスタイルに合わせて選べる点が大きな魅力です。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「フリード」です！（30枚以上）走行性能に目を向けると、ホンダ独自の