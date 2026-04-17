GENERATIONSの白濱亜嵐が、“合コン女子”のファッションに言及。ラフなカジュアルコーデについて「夜の個室の飲み会にそういうタレントいる」と私見を述べた。【映像】「個室の飲み会にいそう」な合コンコーデ4月15日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、かまいたちの濱家隆一山内健司がMCを務め、大好評企画「イイ女になりたいねん」を実施。山内のほか、マヂカルラブリー 野田クリスタル、お見送り