結婚に踏み切れないカップルが「結婚するか」「別れるか」を7日間の旅で決断する、ABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月16日放送の第7話では、31歳の美人ギャル・サチエと、バツ2子持ちの経営者・ケンシ（39）のディナーの様子が公開された。【映像】“レス問題”に悩む31歳美人ギャル彼女のビキニ姿サチエは、親友でタレントのゆきぽよのアドバイスを受け、恥ずかしがりながらも『ハグしてキス