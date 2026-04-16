Laura day romanceが、4月16日に開催された初ホールツアー＜Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”＞ファイナルとなるLINE CUBE SHIBUYA公演の中で、2年ぶりのビルボードライブ公演を開催することを発表した。自身初のホールツアーを経てさらに進化した彼らのライブ・パフォーマンスを、至近距離で体感できる特別なクラブ公演となる。＜Laura day romance Billboard Live 魔法、４度も＞【ビルボードライブ大阪】（1