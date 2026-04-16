アシストした福島望愛とゴールを決めた板村真央のコンビが話題タイで開催されているAFC U-20女子アジアカップ（アジア杯）2026の準決勝でU-20日本女子代表は、U-20中国女子代表に2-0で勝利した。日本は、この試合の開始5分に先制ゴールを決めたが、大会を配信している「DAZN」は「才能×才能のホットライン」と、アシストしたMF福島望愛とゴールを決めたFW板村真央のコンビを称えた。中国に2-0で勝利し、決勝戦では北朝鮮と対