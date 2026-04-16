新V8搭載の新型「スポーツカー」に注目集まる米シボレーは2026年3月26日、ミッドシップスポーツカー「コルベット」の新たなラインナップとして、新開発となる6.7リッターのV型8気筒エンジンを採用した新型「コルベット グランドスポーツ」および「グランドスポーツX」を発表しました。アメリカンスポーツカーの代名詞とも言えるコルベットは、1954年の初代誕生以来、長年にわたりフロントエンジン・リアドライブ（FR）によるロ