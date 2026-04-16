16日午後、萩市の県道で園児を乗せた送迎バスが縁石に乗り上げ、道路外にはみ出す事故があり、園児1人と運転していた男性が病院に搬送されました。事故があったのは萩市吉部上の県道萩津和野線です。16日午後3時すぎ、園児を乗せた送迎バスが縁石などに乗り上げ、そのはずみで道路外にはみ出しました。事故当時、バスには運転していた50代の男性のほか、男子園児1人と30代の保育士の女性が乗っていて、このうち園児1人と運転してい