エミライとアクシスは合同で、aurender × MSB Technology「プレミアムリスニングセッション」を全国6会場で開催。最高クラスのデジタルファイルプレーヤーを持つaurenderと、MSB Technologyのトップモデルを組み合わせ、オーディオ評論家の解説とともに「デジタルファイル再生の最高峰を体験する」完全予約制イベントだという。山之内正氏、三浦孝仁氏、小原由夫氏が講演する。 開催場所とスケジュー