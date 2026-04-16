石油化学製品の原料であるナフサ（粗製ガソリン）の供給不安が、経済活動に暗い影を落とし始めた。食品や医療、建設など、あらゆる業界に品薄や値上がりの波が押し寄せているのに、政府は「日本全体として必要な量を確保できている」の一点張りだ。【もっと読む】米イ対立に出口見えず…トランプ大統領“ホルムズ逆封鎖”で「住宅クライシス」が日本に忍び寄るナフサ供給をめぐっては、大手総合化学メーカー旭化成の工藤幸四郎