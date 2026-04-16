ジャガイモを長持ちさせる方法について、ニチレイフーズがXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがジャガイモを4カ月保存する“簡単テク”です！ニチレイフーズは「生のジャガイモは丸ごと冷凍すると約4カ月も保存できる！！のを知っていますか？」「冷凍すれば大袋でお得に買っても問題なし」とXに投稿。保存方法について、次のように紹介しています。（1）ジャガイモの芽