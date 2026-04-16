15日、パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市で、食料の配給を受け取る避難民ら（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米CNNテレビは15日、米国の当局者とパレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスの交渉担当者が14日にエジプトの首都カイロで会合を開いたと報じた。昨年10月にガザで停戦が発効した後、対面では初の協議で、停戦維持が目的だという。CNNなどによると、米側からはトランプ大統領が主導するガザの暫定統治機関「平和評