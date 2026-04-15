お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。「爆笑問題」の太田光（60）と田中裕二（61）との思い出を振り返った。番組にゲスト出演した遠藤と田中直樹の2人。「爆笑問題」の2人との思い出話に花を咲かせていると、遠藤と結婚していたタレント・千秋の名前が話題に上がった。すると遠藤は「結婚した時に、ご祝儀いただくじゃないですか。2人