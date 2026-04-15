猫が1日中寝ている理由4選 1.体力温存のため 猫の寝る時間が長いのは、体力を蓄える必要があるためです。もともと、猫は肉食動物。猫を始めとする「狩りをする側の動物」は必要な時に十分な集中力と体力を残しておく必要があり、かつ一般的に天敵がいないため、草食動物に比べると睡眠時間が長い傾向があります。 また、猫は薄明薄暮性であり、早朝や夕方以降に活動的になる性質があります。日中は睡眠を取り、人