PIERROTの軌跡を再構築したベストアルバム『「PARADOX」-Into Pandora’s Box-』のリリースが決定した。本ベストアルバムプロジェクトは、キリト自身による選曲で構成された全38曲をリマスタリング。CD3枚組のベストアルバムに加え、2014年に行われた＜PIERROT FILM GIG 2014 -Dictators’ history- Type A＞上映作品のDVDを同梱したもの。さらには本企画のために設計された特殊パッケージBOX仕様としてリリースされる。これは単な