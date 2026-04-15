PIERROTの軌跡を再構築したベストアルバム『「PARADOX」-Into Pandora’s Box-』のリリースが決定した。

本ベストアルバムプロジェクトは、キリト自身による選曲で構成された全38曲をリマスタリング。CD3枚組のベストアルバムに加え、2014年に行われた＜PIERROT FILM GIG 2014 -Dictators’ history- Type A＞上映作品のDVDを同梱したもの。さらには本企画のために設計された特殊パッケージBOX仕様としてリリースされる。

これは単なるベストアルバムではなく、PIERROTという存在を“矛盾(PARADOX)”というテーマで再構築した作品だとのこと。音源・映像・プロダクトが一体となり、“開けることで完成する作品”として届けられる。

この発表にあわせて、2025年10月31日に終了したPIERROTオフィシャルファンクラブが『CLOWN MASQUE -Arlequin Archive-』と名称を新たに再始動することも明らかとなった。その内容は、2024年6月1日に始まったMEMBERSHIPから2025年10月31日までのArlequinでのコンテンツのアーカイブが閲覧できるほか、新たな会員特典も用意されているとのことだ。新規入会募集期間は4月19日18時から。

■ベストアルバムプロジェクト『「PARADOX」-Into Pandora’s Box-』

発売日：2026年9月10日(木)

販売形式：先行受注 ※受注開始：2026年4月28日(火)

第一次受注期間：4月28日(火)13:00〜６月11日(水)23:59

仕様：最新リマスタリング3CD＋映像(DVD2枚組予定)

特典：

・特殊パッケージBOX仕様

・オリジナルグッズ2点(予定)

価格：\24,800(税込)

※詳細は後日発表