PIERROT、ベストアルバム「PARADOX」-Into Pandora’s Box-を9月発売＋オフィシャルFC再始動
PIERROTの軌跡を再構築したベストアルバム『「PARADOX」-Into Pandora’s Box-』のリリースが決定した。
本ベストアルバムプロジェクトは、キリト自身による選曲で構成された全38曲をリマスタリング。CD3枚組のベストアルバムに加え、2014年に行われた＜PIERROT FILM GIG 2014 -Dictators’ history- Type A＞上映作品のDVDを同梱したもの。さらには本企画のために設計された特殊パッケージBOX仕様としてリリースされる。
これは単なるベストアルバムではなく、PIERROTという存在を“矛盾(PARADOX)”というテーマで再構築した作品だとのこと。音源・映像・プロダクトが一体となり、“開けることで完成する作品”として届けられる。
この発表にあわせて、2025年10月31日に終了したPIERROTオフィシャルファンクラブが『CLOWN MASQUE -Arlequin Archive-』と名称を新たに再始動することも明らかとなった。その内容は、2024年6月1日に始まったMEMBERSHIPから2025年10月31日までのArlequinでのコンテンツのアーカイブが閲覧できるほか、新たな会員特典も用意されているとのことだ。新規入会募集期間は4月19日18時から。
■ベストアルバムプロジェクト『「PARADOX」-Into Pandora’s Box-』
発売日：2026年9月10日(木)
販売形式：先行受注 ※受注開始：2026年4月28日(火)
第一次受注期間：4月28日(火)13:00〜６月11日(水)23:59
仕様：最新リマスタリング3CD＋映像(DVD2枚組予定)
特典：
・特殊パッケージBOX仕様
・オリジナルグッズ2点(予定)
価格：\24,800(税込)
※詳細は後日発表
■オフィシャルファンクラブ『CLOWN MASQUE -Arlequin Archive-』
新規入会募集期間：2026年4月19日(日)18:00〜2027年3月25日(木)23:59
サイト閲覧期間：入金確定後より2027年4月30日(金)23:59まで
※都度年更新
▼会費
年会費4,000円+事務手数料440円 (合計4,440円)
決済方法：クレジットカード、コンビニエンスストア、銀行振込(ペイジー対応ATM)
※入会金はありません。
※期間内いつご入会いただきましても会費は同額となります。
▼内容
・MEMBERSHIP(2024年6月1日〜10月31日)、Arlequin(2024年11月1日〜2025年10月31日)の過去アーカイブが閲覧可能。
・メンバーインタビュー
・曲解説
・ライブレポート
・壁紙
・メンバーコメント
▼会員特典
・新規入会特典プレゼント
・デジタルメンバーズカードの発行
・FC内コンテンツ閲覧
・バースデーメール送信(2026年5月より配信開始)
・メルマガ配信
・会員限定グッズ販売
関連リンク
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