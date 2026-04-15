日本バレーボール協会は15日、2026年度の女子日本代表チームの登録メンバーを発表し、石川県かほく市がホームの「PFUブルーキャッツ石川かほく」から2人の選手が選出されました。PFUブルーキャッツ石川かほくから日本代表に選出されたのは、アウトサイドヒッターの川添美優選手と、セッターの松井珠己選手です。川添選手は初めての日本代表で、「このような機会を無駄にすることなく、自分自身の成長にもつなげられるよう頑張りま