（台北中央社）農業部（農業省）茶・飲料作物改良場が、台湾原生種のチャノキを改良した高い機能性を持つ茶葉、台茶24号「山蘊」を開発した。抗ストレス作用などが期待されるアミノ酸の「GABA」（ギャバ）やテアニンの含有量が既存の市販品より多く、台湾の健康・機能性茶飲料市場の拡大と林業副産物の創出によって山村経済の発展と森林の持続可能な運営を目指す「林下経済」政策の大きな進展が期待されている。改良場の蘇宗振場長