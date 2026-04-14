徳島市の遠藤彰良市長は4月14日の定例会見で、南海フェリーが2年後をめどに事業を撤退することについて、「市が現状できることはない」と述べました。14日に開かれた、徳島市の定例会見。徳島と和歌山を結ぶ南海フェリーが、2028年3月をめどに事業を撤退すると発表したことを受け、遠藤市長は「和歌山市長と電話で会話をした」としたうえで、次のように述べました。（徳島市・遠藤彰良 市長）「非常に残念なんですよ。