40代に突入して「体重は変わっていないのに、お腹だけが前に出てくる」と感じていませんか？その原因は“体幹のねじれ不足”にある可能性も。ピラティスの基本動作【プランクからのツイスト】は、腹斜筋をしっかり使いながら、止まりがちな体幹を呼び起こすエクササイズ。お腹まわりのもたつきを整え、すっきりとしたラインへ導きます。【STEP１】土台をつくる両手を肩の真下につき、ひざは脚の付け根の下へ。足幅は握りこぶし１個