ぽっこりお腹が戻らない原因は“ねじれ不足”？40代からのくびれを取り戻す簡単習慣
40代に突入して「体重は変わっていないのに、お腹だけが前に出てくる」と感じていませんか？その原因は“体幹のねじれ不足”にある可能性も。ピラティスの基本動作【プランクからのツイスト】は、腹斜筋をしっかり使いながら、止まりがちな体幹を呼び起こすエクササイズ。お腹まわりのもたつきを整え、すっきりとしたラインへ導きます。
【STEP１】土台をつくる
両手を肩の真下につき、ひざは脚の付け根の下へ。足幅は握りこぶし１個分を目安にして安定させます。まずは背中を丸めず、首からかかとまでが一直線になる準備を整えましょう。
【STEP２】一直線をキープ
【STEP３】ねじって戻す（右側）
右脚を軽く浮かせ、息を吐きながらひざを左側へ引き寄せます。骨盤ごとねじる意識で、お腹の奥に刺激を入れるイメージ。ゆっくり元の位置へ戻します。
【STEP４】ねじって戻す（左側）
左脚も同様に行います。左右交互にリズムよく繰り返し、各10回を目安に。スピードよりも“コントロール”を優先して行いましょう。
▶︎効かせるコツ
ねじるときは“勢い”ではなく“お腹から動かす”意識で。背中や肩に力が逃げると効果が半減します。常に頭・背中・かかとが一直線のまま動くことで、腹斜筋にしっかり刺激が入り、くびれラインが引き締まりやすくなります。
頑張っているのに変わらないと感じたら、動きの“質”を見直すタイミング。ねじる習慣を取り入れるだけで、お腹の印象は変わります。ぜひ１日１セットから無理なく続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティス・トレーニングに関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
🌼40代からの“くびれ再生”習慣。１日２セット【腹斜筋を効率良く強化する】簡単エクササイズ