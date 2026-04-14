ビシェットは「得点は必ず取れる」と前を向くが… (C)Getty Images2シーズンぶりのプレーオフ進出を目標に掲げるメッツは、16試合で7勝9敗、ナ・リーグ東地区でまさかの最下位に沈んでいる。現地時間4月10日から12日まで行われたアスレチックス3連戦ではスイープされ、現在までチームは5連敗中と苦境が続く。【動画】クセを見抜かれた！？佐々木朗希の投球シーンをチェックそのメッツは、13日から敵地でのドジャース戦に臨む。