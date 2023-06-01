１３日、清華大で講演するサンチェス首相。（北京＝新華社記者／馬暁冬）【新華社北京4月13日】中国を訪問したスペインのサンチェス首相は13日、北京の清華大学で講演し「中国は輝かしい成果を築きつつある。世界の未来に重要な役割を果たすことになる」と述べた。