LE SSERAFIMが、新アルバムのリリースを発表した。LE SSERAFIMは、5月22日午後1時に2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1』をリリースする。それに先立ち、4月24日にはリードシングル『CELEBRATION』をリリースする。【写真】吸い込まれそう…宮脇咲良のすべすべ“白肌”4月13日、LE SSERAFIMはグローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリリースを発表した。2023年5月にリ