4月11日に放送されたABEMA開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好きダンスバトル」にて、ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県）が母に感謝を述べると、あまりに若いママのビジュアルに注目が集まった。【映像】美しい！可愛すぎる人気JKのママのビジュアル「今日、好きになりました。」の人気メンバーが集結したダンスバトル企画で、多田梨音（りのん）、佐藤芹菜（せりな）、伊藤彩華（あやか）、岩間夕陽（