4月11日に放送されたABEMA開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好きダンスバトル」にて、ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県）が母に感謝を述べると、あまりに若いママのビジュアルに注目が集まった。

【映像】美しい！可愛すぎる人気JKのママのビジュアル

「今日、好きになりました。」の人気メンバーが集結したダンスバトル企画で、多田梨音（りのん）、佐藤芹菜（せりな）、伊藤彩華（あやか）、岩間夕陽（ゆうひ）、表すみれ（すみれ）、今井環希（たまき）からなる「SANAGI」は、CUTIE STREETとステージに立つ。

ゆうひは「お母さんに助けを求めてたんです、どうしたらいいかな？とか。ここってどうやったらいいんだろう」と今回の大舞台に不安になり、細かい疑問を投げかけてたというが、その度に母は「ゆうひなら絶対いけるからね」と励ましてきたという。「送り迎えとか応援をめっちゃしてくれるから、その恩返しがまだできていない」と涙ながらに告白するゆうひ。ゆうひは「自信を持った自分を見せたい」と母に感謝の手紙を送っていた。

このゆうひのママの姿に「お母さん美人」「お母さんかわいすぎる」「姉妹みたい！」などのその美しさに絶賛の声が上がっていた。